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Найден гриб, который может быть прародителем человека на Земле

среда, 29 мая 2019, 02:28
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Группа ученых под руководством Корентина Лорона из Университета Льежа по изучению эволюции и астробиологии обнаружила на севере Канады древний гриб возрастом около миллиарда лет.

Об этом сообщается в материале на сайте Nature.

Так, окаменелые останки гриба были найдены в отложениях сланца. В ходе исследований было выявлено, что древний гриб содержал хитин. Ученые, исходя из сохранения общей структуры гриба, установили, что он за 600 миллионов лет претерпел малые изменения, соответственно мог стать прародителем всех других земных существ, в том числе и людей. Они отталкивались от аксиомы, что и человек, и животные, и грибы – опистоконты, то есть, представляют одну родственную группу.

Древний гриб получил название Ourasphaira giraldae, а в качестве доказательства своей теории о том, что он был прародителем многих видов на Земле, ученые привели пример организма Dickinsonia – прямого предка гриба возрастом 558 миллионов лет, который оказался животным.

Как сообщал Апостроф, ранее в горах Махонджва в Южной Африке, в вулканических отложениях возрастом более трех миллиардов лет, были обнаружены частицы внеземного органического вещества, которые могут доказать теорию внеземного происхождения жизни на земле.

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