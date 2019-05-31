В утвержденном украинском правописании нашли ошибку

Пользователи в соцсетях утверждают, что в утвержденное правительством новое правописание закралась досадная ошибка.

Об этом пишет УНИАН.

Как отмечается, в новой редакции правописания слово паралимпиец по неизвестным пока причинам написано через букву О - "параОлимпиец". Стоит заметить, что некоторые современные орфографические словари признают слово паралимпийский нормативным.

Как известно, новое правописание был подготовлено Украинской национальной комиссией по вопросам правописания. Работа над ним продолжалась в течение 2015-2018 годов.

При этом институт языкознания имени Потебни Национальной академии наук Украины ранее отмечал, что в ходе подготовки к печати правописания в него могут быть внесены некоторые коррективы.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован полный список изменений в украинском правописании.