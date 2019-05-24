Изменения в украинском правописании: в Кабмине раскрыли подробности

В среду, 22 мая Кабинет министров принял новую редакцию Украинского правописания, однако окончательного его текста пока не опубликовали.

Об этом сообщает издание "Украинская правда. Жизнь".

Отмечается, что новое правописание заменит редакцию, изданную в 1992 году.

Вице-премьер-министр Павел Розенко в то же время сообщил, что СМИ начали публиковать различные варианты изменений правописания, беря за основу проект, находящийся на стадии общественного обсуждения.

"Этим занималось Министерство образования. Сам же проект постановления правительства лишь подводит нормативную базу под недействующее украинское правописание. Документ широко обсуждался, проходил заседание правительственного комитета, там есть постепенный период его применения, думаю, после подписания премьером будет обнародование", - объясняет представитель Кабмина.

В Министерстве образования и науки сообщили, что вопросом правописания занималась специальная языковая комиссия правительства, то есть документом распоряжается именно Кабинет министров.

Журналисты обратились к сопредседателю языковой комиссии Богдану Ажнюку, который сообщил, что в настоящее время правописание находится "где-то в правительственных кругах", а когда его обнародуют - пока неизвестно. Он подтвердил, что в вариант документа, который находится на общественных обсуждениях, постоянно меняется.

Как сообщал "Апостроф", ранее британское издание The Guardian сообщило, что будет писать название Киева в соответствии с правописанием на английском - Kyiv.