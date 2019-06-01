В сети высмеяли абсурдное заявление священника РПЦ

В России священнослужитель РПЦ сделал резкое заявление о детях, которые были зачаты в пост, за что его и осудили в сети.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий".

Так, на омском телевидении выступил один из митрополитов РПЦ. Он сделал странное заявление: "Если ребенок зачат в период поста, то в нем будет бес. Это доказала медицина".

Пользователи в сети негативно отреагировали на такие слова и резко осудили священника.

"Какой кошмар. Среди православных отцов попадаются очень странные люди. Пост ведь не обязателен к соблюдению", - написал один из комментаторов.

Также согласились с предыдущим мнением и другие: "Он про себя, он знает", "Медицина от лукавого", "Жертва аборта".

Как сообщал "Апостроф", в сети обсуждают высказывание скандального священника и фаната "русского мира" Андрея Ткачева, который посоветовал православным женщинам никогда не раздеваться перед врачами-мужчинами для проведения медицинского осмотра.