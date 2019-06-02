​Остается молиться: новые подробности по полицейским, подстрелившим ребенка

Полицейские из Переяслава-Хмельницкого, которые, развлекаясь с оружием, ранили 5-летнего мальчика в голову, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом написал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Facebook.

"Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК. Это полицейские, которые во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения", - написал Князев.

Он также сообщил, что "правоохранители" пока находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР.

"Одновременно мы находимся на постоянном контакте с родителями, и со стороны полиции предоставим всю посильную поддержку. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за ее жизнь борются лучшие врачи государства. Нам остается только помолиться за 5-летнего Кирилла...", - подытожил глава Нацполиции.

Как сообщал "Апостроф", напавшего на ребенка в супермаркете Киева, отпустила полиция.