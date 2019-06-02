Синоптики дали прогноз на первое воскресенье лета: карта

В воскресенье, 2 июня, в Украине будет жарко, но в некоторых областях обещают дожди и грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в центральных, северных и Харьковской областях ожидаются местами грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской области, Полтавской области - местами град и шквальные ветра 15-20 м/с.
В частности, дожди обещают в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Во всех этих областях, кроме западных, будут грозы.
Температура воздуха днем в воскресенье составит в среднем по Украине от +24 до +32 градусов.
Прогноз погоды на 2 июня в городах Украины:
- Ужгород – +25...+27
- Львов – +24...+26
- Ивано-Франковск – +24...+26
- Тернополь – +21...+23
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +22...+24
- Луцк – +25...+27
- Ровно – +25...+27
- Житомир – +26...+28
- Винница – +26...+28
- Одесса – +29...+31
- Николаев – +30...+32
- Херсон – +30...+32
- Симферополь – +29...+31
- Кропивницкий – +27...+29
- Черкассы – +26...+28
- Чернигов – +26...+28
- Сумы – +26...+28
- Полтава – +26...+28
- Днепр – +30...+32
- Запорожье – +30...+32
- Донецк – +30...+32
- Луганск – +30...+32
- Харьков – +30...+32
- Киев – +25...+27
Как сообщал "Апостроф", с первого же дня июня в Украине ожидается жара до +30 градусов.