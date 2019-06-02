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Синоптики дали прогноз на первое воскресенье лета: карта

воскресенье, 02 июня 2019, 05:26
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В воскресенье, 2 июня, в Украине будет жарко, но в некоторых областях обещают дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в центральных, северных и Харьковской областях ожидаются местами грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской области, Полтавской области - местами град и шквальные ветра 15-20 м/с.

В частности, дожди обещают в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Во всех этих областях, кроме западных, будут грозы.

Температура воздуха днем в воскресенье составит в среднем по Украине от +24 до +32 градусов.

Прогноз погоды на 2 июня в городах Украины:

  • Ужгород – +25...+27
  • Львов – +24...+26
  • Ивано-Франковск – +24...+26
  • Тернополь – +21...+23
  • Черновцы – +22...+24
  • Хмельницкий – +22...+24
  • Луцк – +25...+27
  • Ровно – +25...+27
  • Житомир – +26...+28
  • Винница – +26...+28
  • Одесса – +29...+31
  • Николаев – +30...+32
  • Херсон – +30...+32
  • Симферополь – +29...+31
  • Кропивницкий – +27...+29
  • Черкассы – +26...+28
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – +26...+28
  • Полтава – +26...+28
  • Днепр – +30...+32
  • Запорожье – +30...+32
  • Донецк – +30...+32
  • Луганск – +30...+32
  • Харьков – +30...+32
  • Киев – +25...+27

Как сообщал "Апостроф", с первого же дня июня в Украине ожидается жара до +30 градусов.

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