Синоптики дали прогноз на первое воскресенье лета: карта

В воскресенье, 2 июня, в Украине будет жарко, но в некоторых областях обещают дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в центральных, северных и Харьковской областях ожидаются местами грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской области, Полтавской области - местами град и шквальные ветра 15-20 м/с.

В частности, дожди обещают в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Во всех этих областях, кроме западных, будут грозы.

Температура воздуха днем в воскресенье составит в среднем по Украине от +24 до +32 градусов.

Прогноз погоды на 2 июня в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Ровно – +25...+27 Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +30...+32

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +25...+27

Как сообщал "Апостроф", с первого же дня июня в Украине ожидается жара до +30 градусов.