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Жара +33 с грозами: синоптики рассказали о погоде на первые выходные лета

Прогноз погоды на 1 - 5 июня

Артур Гор суббота, 1 июня 2019, 08:31
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Прогноз погоды на 1 - 5 июня Фото: pixabay.com

Наступает календарное лето. И хотя температуры двух последних недель весны стабильно перешли отметку в 20 градусов, по прогнозам синоптиков, с первого же дня июня в Украине ожидается жара до +30 градусов. Какой будет погода в первые выходные лета, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 1 июня, в Украине ожидаются осадки. Дожди с грозами пройдут в центральных регионах страны, а также в Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории ожидается сухая и ясная погода.

Теплее всего в этот день будет на востоке и юге страны. Здесь столбики термометров поднимутся до 28-32 градусов тепла, а ночью упадут до +16-20 градусов. На севере и в центре будет немного свежее: от 25 до 27 градусов тепла в дневное время суток и около 14-17 градусов тепла ночью.

А вот на Западной Украине ожидается самая комфортная погода: +22-24 днем и 10-12 градусов тепла столбики термометров покажут ночью.

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В воскресенье, 2 июня, осадки продолжат заливать часть территории Украины. Дожди ожидаются на севере, в центре, а также Одесской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

На западе страны в этот день ожидаются комфортные температуры: от 21 до 24 градусов тепла днем и +10-14 столбики термометров покажут после захода солнца.

На юге и востоке настоящая жара: от 28 до 32 градусов тепла днем и +17-20 ночью.

Погодная золотая средина установится на севере и в центре Украины. Здесь днем столбики термометров покажут плюсовые температуры на уровне 25-28 градусов, а ночью от 14 до 17 градусов тепла.

Прогноз погоды на 1 июня
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Прогноз погоды на 2 июня
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Прогноз погоды на 3 июня
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Прогноз погоды на 4 июня
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Прогноз погоды на 5 июня
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"На этих выходных еще ожидаются кратковременные дожди в центральных регионах Украины, на севере левобережья, в Одесской и Николаевской областях, но они будут слабой интенсивности. С 3 июня в большинстве северных, центральных и восточных регионов будет без осадков. На западе будет прохладнее всего: около 26 градусов тепла, на остальной территории 25-30 градусов тепла, а на юге и востоке местами до 33 градусов", - рассказала "Апострофу" синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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