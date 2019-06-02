Украину накроет грозовой фронт: в каких областях ждать ливень

В ближайшие дни на юге Киевской области, а также в Черкасской и Полтавской областях ожидаются ливни и грозы.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"При такой ситуации могут быть короткие, но очень сильные ливни, град и шквалы. Приподнимается эта мощная область опасных метеоявлений с юга на север. В общем движется в своих пределах, пульсируя", - пишет она.
По словам специалиста, в самом Киеве грозы не ожидается.
Диденко также попросила жителей указанных областей быть внимательными во время непогоды.
Напомним, что в первые два месяца лета погода в Украине будет довольно жаркой, но при этом по всей стране ожидаются дожди.
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