В Харькове устроили коридор позора для партии Кернеса и Труханова: фото

В Харькове, возле Дворца спорта, где должен состояться съезд "партии мэров" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам" собрались представители националистических организаций.

Об этом сообщает "Громадське".

На акции собралось около тысячи человек. По словам организаторов, они хотят напомнить людям, что в 2013-2014 году руководители партии занимали пророссийскую позицию.

На месте присутствовали представители организации партии "Демократическая топор", националистических организаций "фрайкора", "Правый сектор", "Рассвет", ОО "Харьковский антикоррупционный центр", "Антикоррупционная Рада", ОО "Информационно-аналитический центр Евро Харьков".

К зданию следовало много "бюджетников", в частности учителей и воспитателей. Большинство отказывались говорить, только некоторые сказали, что поддерживают Кернеса и пришли добровольно.

Активисты "построили" коридор позора у входа. Там разлили красную краску, чтобы люди, которые идут в здание, проходили через нее и оставляли кровавые следы на макете карты Украины, которую расстелили протестующие.

Также у входа выставили фото погибших участников боевых действий на Донбассе.

Акція націоналістів та праворадикалів у Харкові pic.twitter.com/Clsfn5glF6 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 июня 2019 г.

Подробно о том, как в Украине создается "партия мэров городов" читайте в материале "Апострофа": "Партия плохих Ген": зачем Кернес и Труханов собрались в Раду.