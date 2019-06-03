​Известный украинский журналист показал, как попал на деньги из-за Зеленского

Украинский журналист Роман Цимбалюк проиграл спор о президентских выборах в Украине популярному российскому поэту Андрею Орлову (Орлуше).

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

"В декабре 2018 года я поспорил с Андреем Орловим относительно победителя президентских выборов в Украине. Я поставил на действующего на то время президента Украины Петра Порошенко (сейчас об этом не принято говорит в слух).Андрей - на победу Владимира Зеленского. В политике, как в спорте, побеждает сильнейший. Предмет пари - "поляна". Я проиграл. Сегодня наступил день расплаты", - написал Цимбалюк.

При этом он опубликовал снимок чека за приобретенную споровую "поляну".

Как сообщал "Апостроф", ранее Цимбалюк заявил, что Россия будет продолжать вооруженный конфликт с Украиной, несмотря на то, что в стране поменялся президент и вскоре будет новый парламент.