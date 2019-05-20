Не просто так начали войну: Зеленскому указали на "привет" от России

Россия будет продолжать вооруженный конфликт с Украиной, несмотря на то, что в стране поменялся президент и вскоре будет новый парламент.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роман Цимбалюк.

"Россия будет продолжать нас кошмарить всеми возможными средствами, военные меры останутся самими действенными. Необходимо прекратить огонь на линии фронта!! А что, если запоребрик придерживается другого мнения?! Эти ребята не просто так начинали войну, чтобы просто прекратить стрелять. В фильме "Слуга народа" российская агрессия не упоминается. Во время инаугурации Зеленский не разу не упомянул слово "Россия". Но именно Россия останется главной угрозой для существования Украины как государства", - написал он.

При этом журналист отметил, что Москва не поздравила Зеленского с вступлением в должность. Он напомнил, что в то же время в Москве судят наших военнопленных.

"И это "привет" новому Верховному главнокомандующему Украины", - написал Цимбалюк.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 20 мая в день инаугурации президента Владимира Зеленского в Киеве будет временно ограничено движение транспортных средств.