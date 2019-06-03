Жизнь в ДНР-ЛНР: в сети показали, как Москва промывает мозги украинцам

Террористы на Донбассе продолжают "промывать мозги" жителям оккупированных территорий, заручаясь при этом полной поддержкой России.

Об этом в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Пока мы шестой год только говорим о возвращении нашего Донбасса, террористы при полной поддержке РФ, целенаправленно шаг за шагом, каждый день отдаляют нас друг от друга.

Информационная поддержка в здесь работает на том же уровне, как и в самой РФ: если есть технические проблемы по трансляции телевидения и интернета, то там есть тысячи разных газет - десятки тысяч экземпляров, ежедневно и средства никто не считает", - пишет он.

Также Аброськин отметил, что в отдельных оккупированных районах Донецкой области в этом году выпустили 8120 учеников 11-х классов и 13228 учеников 9-х классов и лишь 800 детей из ОРДЛО зарегистрировались для сдачи ВНО на подконтрольной части Украины.

"За пять лет войны это уже больше 150 тысяч потерянных наших граждан. И любить нас, украинцев, они уже не будут!" - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пропаганда Кремля нашла главную украинскую угрозу.