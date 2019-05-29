Что может уничтожить Керченский мост: пропаганда Кремля нашла главную украинскую угрозу

В России опасаются за будущее Керченского моста из-за двух фрегатов проекта Oliver Hazard Perry, которые США предложили передать Украине.

Об этом сообщает пропагандистское издание "Звезда".

Как отмечается, каждый корабль несет в составе штатного вооружения одну пусковую установку Mk 13 на 36 ракет SM-1, 4 ракеты RGM-84 Harpoon, одну артустановку OTO Melara калибром 76 миллиметров, 2 трехтрубных торпедных аппарата Mark 32 ASW на 6 торпед и один 20-миллиметровый зенитный комплекс Phalanx CIWS.

Российское издание всерьез беспокоится о том, что "украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну". Также в материале угрожают Украине "ассиметричным ответом" в случае применения фрегатов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", строительство Россией Керченского моста в оккупированный Крым привело к сокращению обработки грузов в украинских портах Мариуполь и Бердянск на 70 и 50% соответственно.