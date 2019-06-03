Россия устроила опасную военную показуху в Крыму: видео

Российские оккупанты провели учения в аннексированном Крыму на полигоне, расположенном на мысе Чауда.

Об этом сообщает Reutres, публикуя соответствующее видео.

Уточняется, что в учениях и показательных выступлениях приняли участие несколько десятков боевых вертолетов и самолетов. В небе над Феодосией организовали учебный бой.

Известно, что бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру.

Как сообщал "Апостроф", 23 мая на незаконно возведенном Керченском мосту, соединяющем оккупированный Крым с Россией, были организованы учения по ликвидации последствий масштабной аварии. По сценарию учений на мосту произошло крупное ДТП, в результате которого пострадали больше десятка человек и возникла угроза взрыва.