Масштабное ДТП и угроза взрыва: оккупанты показали видео учений на Керченском мосту

На Керченском мосту, соединяющем оккупированный Крым с Россией, были организованы учения по ликвидации последствий масштабной аварии.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "Главное управление МЧС России по Республике Крым".

По сценарию учений на мосту произошло крупное ДТП, в результате которого пострадали 14 человек и возникла угроза взрыва.

Глава регионального управления МЧС Александр Еремеев отметил, что в период курортного сезона на автомобильной переправе через Керченский пролив не исключены ДТП.

Согласно легенде учений, события на Керченском мосту развивались по максимально неблагополучному сценарию – автобус с пассажирами столкнулся с топливозаправщиком и "Волгой". В результате такого ДТП якобы пострадали 14 человек – четверо оказались зажаты в легковушке с травмами средней степени тяжести, а людям в автобусе грозила опасность из-за возможного взрыва.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", возможные технические проблемы с Керченским мостом могут стать причиной обострения в Азовском и Черном морях.