Ликвидация УПЦ (КП) в Украине: ПЦУ опубликовала видеофакт

Поместная Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписи с ликвидацией Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ПЦУ.

"Аудио и видео, опровергающие утверждение, что "такого Собора не было", - говорится в комментарии под записью.

На кадрах можно увидеть, что на поместном соборе было озвучено предложение проголосовать за прекращение деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к новой Православной церкви Украины. Лично Филарет на это сказал: "Ну, давайте".

Все участники мероприятия подняли руки в знак согласия, кроме одного из них. После этого Филарет собственноручно поставил подпись под проголосованным документом.

Как сообщал "Апостроф", ранее Епифаний принял скандальное решение по УПЦ (КП).