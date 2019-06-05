Гремучая смесь: синоптик предупредила о страшной непогоде и жаре до +33

В четверг, 6 июня, в Украине ожидаются мощные ливни практически по всей территории страны, хотя это не помешает жаре до 33 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"6 июня в Украине снова - кратковременные дожди (карта) и грозы, местами сильные ливни, шквалы и град. Завтра днем меньше вероятность дождей ожидается на Левобережье - восточные области, юго-восток, часть центральных областей, тех, что восток. Температура воздуха в Украине предполагается в четверг +25 +30 градусов, на Востоке и Юге местами до +32 градусов, на Западе +23 +27 градусов", - говорится в сообщении.

Что касается Киева, то здесь ожидаются кратковременные дожди, которые будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет +27, +28 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз климатической катастрофы в ближайшие десятилетия.