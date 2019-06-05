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Жизнь человечества круто изменится: появился прогноз климатической катастрофы в ближайшие десятилетия

среда, 05 июня 2019, 02:41
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Изменения климата могут произойти в ближайшее время и несут в себе угрозу для цивилизации.

Об этом говорится в докладе независимой аналитической группы Breakthrough - National Centre for Climate Restoration (в нее входят крупные ученые, политики и общественные деятели), которые занимаются проблемами глобального изменения климата.

По мнению экспертов, из-за перемен климата уже к 2050 году жизнь человечества круто переменится. Как заявил бывший министр обороны Австралии, адмирал в отставке Крис Барри, изменения климата могут иметь "крайне серьезные последствия" для безопасности, которые не только весьма вероятны, но и трудно прогнозируемы, поскольку человечество за последние тысячи лет не переживало ничего подобного в таких масштабах.

По оценке Криса Барри, продолжение существующих трендов глобального потепления вызовет повышение средней температуры на 3 градуса за Цельсием, после чего изменения станут уже необратимы. При этом экс-адмирал полагает, что точка невозврата практически пройдена и сегодня мы стремительно движемся к разрушению нормальной биосферы, а вместе с ней - и государств, и привычного порядка международных отношений. Огромные массы людей будут вынуждены переселиться с мест, ставших необитаемыми, и еще больше столкнутся с нехваткой чистой воды. Резко упадет производительность сельского хозяйства, а в пока еще плодородных субтропических зонах оно станет вовсе невозможным.

"Даже потепление на 2 градуса за Цельсием будет означать переселение более чем миллиарда человек, а при менее благоприятных сценариях масштабы разрушений оказываются за пределами наших возможностей прогнозирования, вплоть до полного конца цивилизации", - пишет Крис Барри.

К тому же экс-адмирал считает, что единственным способом ослабить катастрофу будет глобальная мобилизация усилий всего мирового сообщества. Нечто вроде того, что происходило в годы Второй мировой войны, но сосредоточенное на снижении выбросов парниковых газов и восстановлении климата Земли.

Как сообщал "Апостроф", международная группа ученых дала прогноз наихудшего сценария глобального потепления, который может привести к войнам и голоду.

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