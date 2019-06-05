Летопись ужаса: Тимошенко написала отзыв о сериале "Чернобыль"

Сериал "Чернобыль", снятый американским телеканалом HBO, не столько о "мирном атоме", вышедший из-под контроля человека, а скорее о самом человеке.

Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook.

"Сериал - шедевральный. Настоящий, ненадуманный, жуткий, страшный. Несколько знакомых признавались мне, что никак не решатся посмотреть очередную серию. До сих пор достает и болит... до сих пор шок от увиденного. От осознания того, как рядом случилась катастрофа...

Мы стали взрослыми и оказалось, что кукольные динозавры из древней кинокартины совсем не страшны. Страшны - люди. Люди, наделенные властью. Люди, принимающие ужасные и необратимые решения - то из-за собственного дремучего невежества, то - сознательно, из страха перед догмами идеологии и политического режима.

Чернобыль... Украинский апокалипсис ХХ века. Летопись ужаса, боли и большой беды...

«Третий ангел вострубил, и большая звезда упала с неба, горящая подобно светильнику. И пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки ... »

По рекордным просмотрам "Чернобыль" обошел "Игру престолов". Это совершенно разные жанры. Но и там и там - борьба человеческого добра и абсолютного бездонного зла. И там, и там - экзистенциальная глубина человека, весь ее спектр и контрапункт, от невероятного самопожертвования до глубочайшей низости и духовной нищеты. Это фильм не столько о "мирном атоме", вышедшем из-под контроля человека, а скорее о самом человеке...

А еще - это фильм об Украине. Это побочное рассказ и напоминание о нации, которая понесла столько бед в своей истории, что, кажется, вполне исчерпала все ресурсы неудач, поражений, трагедий... Такой сериал, наверное, должен посмотреть каждый. И учителя должны показывать его детям, по крайней мере в старших классах", - отметила Тимошенко.