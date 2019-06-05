Сети впечатлил новый метод "работы" коллекторов в Украине: опубликовано фото

В Украине коллекторы взяли на вооружение новый способ сбора средств с должников – они принялись вывешивать фото таких граждан на столбах с оскорбительными надписями.

Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua у себя в аккаунте в Instagram.

В частности, на выложенных в сеть объявлениях размещены фотографии трех членов одной семьи, которые, согласно подписи, живут и работают за границей, а кредитные средства потратили в Украине. Коллекторы от лица должников просят помочь им с выплатой кредита. Также указан адрес, куда можно внести средства по оплате кредита от лица указанной семьи.

Пользователи под постом разделились на две группы – одни похвалили коллекторов за изобретательность, а другие рассказали о своем неудачном опыте общения с ними.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад стала широко обсуждаемой история, когда в Харькове к 82-летнему пенсионеру вломились коллекторы и попытались отобрать его квартиру.