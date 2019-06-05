Улицы превратились в моря: фото и видео масштабных потопов в Украине

Масштабные дожди, выпавшие во вторник, 4 июня, в Тернополе, Виннице и областях, затопили улицы и подтопили несколько десятков домов.

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Тернопольской области в Facebook.

"По состоянию на 6 утра 5 июня остаются подтопленными ориентировочно 4 га частных сельхозугодий, а также подвальные помещения 3 жилых домов в с. Гранитное Монастырского района, наблюдается значительный спад уровня воды", - сообщают спасатели.

Кроме того, известно, что в Винницкой области из-за дождя погибла многодетная мать. Ее потоком воды снесло в пропасть.

Как сообщал "Апостроф", ранее непогода устроила масштабное ЧП на рок-фестивале под Днепром.

Также сообщалось, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий, синоптики прогнозируют грозы, шквалы и град в некоторых областях.