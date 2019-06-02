Непогода устроила масштабное ЧП на рок-фестивале в Украине: фото и видео

Во время эрок-фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены.

Об этом на странице в Instagram сообщил музыкант Дмитрий Шуров.

По его словам, в результате инцидента могли пострадать люди.

"К сожалению, из-за страшного урагана на фестивале обрушилась крыша сцены. Могут быть пострадавшие. Тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя. Творится хаос, падают деревья. Часть группы находится в гостинице в 40 км (светла везде нет), часть - на площадке, где остались наш автобус и инструменты. Группа в безопасности", - написал Шуров.

Рок фестиваль Kozak Fest 2019 проходит с 31 мая по 2 июня в урочище Княжеские Байраки (село Желтоалександровка, Пятихатский район, Днепропетровская область).

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