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В Минобороны назревает скандал из-за натовской брони для техники ВСУ: видео

среда, 05 июня 2019, 12:23
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В Министерстве обороны разгорается новый скандал с БТР-4, который не получит бронь от НАТО.

Об этом сообщается на сайте Оборонпрома.

"БТР-4 продолжают оставаться без натовской брони из-за решения военной приемки Министерства обороны Украины, которое вызвано существующей в Украине архаичной системой стандартизации в "оборонке", - говорится в сообщении.

В связи с этим ВСУ могут и вовсе остаться без БТР-4. В свое время "ХКБМ им. Морозова" изготовил очередную партию БТР-4 с финской стали MiiLux Protection. Все корпуса БТР-4 с ней успешно прошли полный цикл испытаний, в том числе и отстрелом, который доказал высокое качество брони и всей машины.

Но военная приемка (представители Минобороны, которые контролируют качество работ на "ХКБМ им. Морозова") отказалась принимать изготовленную продукцию, до того, как предприятие не подтвердит химический состав финской брони на ее соответствие действующим стандартам в Украине. Речь идет об устаревших советских ГОСТах, утвержденных еще 30-40 лет назад.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минобороны разгорелся громкий коррупционный скандал.

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