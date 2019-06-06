Жаркая непогода: где в Украине ждать новых ливней с грозами

В пятницу, 7 июня, в Украине ожидается дожди с грозами в Одесской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Дожди с грозами 7 июня наиболее вероятны в западных областях, местами в Одесской и Николаевской, а вечером пройдут на Харьковщине и Сумщине. Ближайшей ночью могут дожди с грозами быть на севере и в центре страны. На остальной территории - без осадков", - уточнила она.

Она уточнила, что температура воздуха в Украине ожидается +25 +30 градусов. В выходные жара усилится до +28 +34 градусов.

"В Киеве ближайшей ночью вероятность дождя с грозой, завтра днем - без существенных осадков. Температура воздуха достигнет +28 градусов, в дальнейшем повысится до 30-ти и выше 30-ти градусов", - добавила Диденко.

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