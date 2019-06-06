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Назрел бунт: у Филарета сделали громкое заявление о поместном соборе и ликвидации УПЦ (КП)

четверг, 06 июня 2019, 08:45
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Бывший предстоятель УПЦ КП Филарет отрицает юридическую силу постановления о ликвидации Киевского патриархата.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте "Церква.Інфо", который контролируется Филаретом.

"В заголовке данного документа указано - "Постановление Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата". Однако можно сказать, что собрание, которое состоялось в Теплой Софии за несколько часов до открытия Объединительного собора, было Поместным собором УПЦ КП?" - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, у Филарета, ссылаясь на устав церкви Киевского патриархата отмечают, что никто, в том числе патриарх Филарет не созывал этот Собор, поэтому он не мог состояться.

"Вопрос о ликвидации Киевского патриархата появилось только утром перед самым Объединяющим собором, как требование представителей Вселенского патриархата для проведения Объединительного собора. Без этой формального отказа от Киевского патриархата не мог быть проведен Объединительный собор", - отмечают в Филарета.

Поэтому почетный патриарх называет собрание, которое предшествовало Объединительному собору, является лишь ситуативным собранием делегатов УПЦ КП.

"Учитывая вышеприведенные факты, становится понятным, что собрание, которое было 15 декабря 2018 в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным собором, которое по требованию для участия в Объединительном соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняло формальный, ситуативный документ, который не имеет юридической силы, а был необходим для участия в Объединительном соборе украинского православия", - считает Филарет.

Как сообщал "Апостроф", ранее ПЦУ опубликовала видеофакт с ликвидацией Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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