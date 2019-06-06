Украинские бойцы "по-тихому" выбили боевиков ДНР с важных позиций: фото трофеев

Украинские военнослужащие заняли важные позиции боевиков недалеко от Водяного.

Об успешной операции написали в соцсети, а фото трофеев после удачного боя опубликовал спикер ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Как сообщает блогер Serg Marco, эта позиция находится под Пикузами, которая для ВСУ "долго оставалась проблемной".

"Она была в самой высокой точке и контролировала Водяное. У нее и происходили ожесточенные бои. Для коллаборационистов это была самая горячая точка, там у них были очень большие потери. А потом морпехи подкопались к ней и ... пошли копать в тыл, взяв эту позицию в огневой мешок. После чего вопрос только стал в том, когда враг устанет терять своих бойцов. И вот. Неделю спустя после того как на этих позициях были потери почти взвод убитыми и ранеными, сепары ушли и не вернулись. На позиции врага зашли ВСУ", - рассказал он.

Помимо этого, по словам снайпера Украинской добровольческой армии Елены Белозерской, украинские бойцы заняли и две соседние позиции боевиков - "Прыщ" (он же "Лысый") и "Плита".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что ВСУ заняли "серую зону" под Горловкой.