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Украинскую авиакомпанию лишили права на перелеты: подробности скандала

четверг, 06 июня 2019, 22:56
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Украинская авиакомпания Yanair лишена права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности.

Такое заявление 6 июня сделали в пресс-центре Государственной авиационной службы.

В ходе комплексной инспекционной проверки авиакомпании Yanair были выявлены замечания, в организации деятельности перевозчика. В ведомстве уверены, что они могут негативно повлиять на безопасность полетов. Также отмечается, что некоторые из замечаний были критическими.

По этой причине Госавиаслужба приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании Yanair с 7 июня.

Авиакомпания может восстановить сертификат только после полного устранения недостатков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что авиакомпания Air Serbia, национальный перевозчик Республики Сербия, открывает прямые рейсы в Киев.

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