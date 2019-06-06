Украинскую авиакомпанию лишили права на перелеты: подробности скандала

Украинская авиакомпания Yanair лишена права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности.

Такое заявление 6 июня сделали в пресс-центре Государственной авиационной службы.

В ходе комплексной инспекционной проверки авиакомпании Yanair были выявлены замечания, в организации деятельности перевозчика. В ведомстве уверены, что они могут негативно повлиять на безопасность полетов. Также отмечается, что некоторые из замечаний были критическими.

По этой причине Госавиаслужба приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании Yanair с 7 июня.

Авиакомпания может восстановить сертификат только после полного устранения недостатков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что авиакомпания Air Serbia, национальный перевозчик Республики Сербия, открывает прямые рейсы в Киев.