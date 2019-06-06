В палате, как в тюрьме: в Краматорске разгорелся врачебный скандал из-за издевательств над детьми

В инфекционном отделении Краматорской детской больницы в Донецкой области троих детей – 2-летнего и семимесячного мальчика, а также четырехмесячную девочку, заперли в палате на 21 день.

Об этом сообщается в материале "Фактов".

Известно, что самому взрослому ребенку три раза в день в палату приносили еду, и последний прием пищи у него был в пять часов вечера. Малышей кормили каждые четыре часа. На защиту детей стала женщина, которая также находилась в больнице.

"Я со своей маленькой дочкой, заболевшей корью, попала в инфекционное отделение еще 18 мая. По соседству лежали трое брошенных деток. Танечка лежала, Глеб все время проводил в манеже, а Саша ходил из угла в угол или полдня сидел на подоконнике и смотрел в окно", - рассказала она.

Женщина также отметила, что персонал больницы советовал пациентам "привыкать к крикам брошенных детей", якобы они "плачут все время". Через несколько дней она написала пост в Facebookпо поводу детей, после чего нашлась их мать. По ее словам, ее к детям все это время не пускал персонал больницы.

Соседка детей по палате рассказала о реакции руководства больницы. По ее словам, "заведующий оказался порядочным человеком и решил разобраться со своими подчиненными".

"Мы провели профсоюзное собрание. Разобрали все подробно - об одежде, игрушках, еде и о том, как общаться с этими детками. Смены разные есть, бывают и не очень ответственные. (Медсестра – Ред.) Людмила Ивановна осознала свою ошибку и посчитала нужным оставить наше отделение, она будет рассчитываться и уходить. Нам с ней дальше не по пути… Надеюсь, эта история послужит всем медработникам хорошим уроком ", - заявил заведующий инфекционным отделением №2 детской больницы Краматорска Дмитрий Яковенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в одной из больниц Одессы произошел вопиющий случай с беременной женщиной, у которой внезапно ночью началось кровотечение, после чего врач призвал ее немедленно сделать аборт.