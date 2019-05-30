Чудом спасла ребенка от врачей: сети шокировала история о "приключениях" беременной женщины в Одессе

В Одессе произошел вопиющий случай с беременной женщиной, у которой внезапно ночью началось кровотечение.

О нем рассказала Катерина Ножевникова в Facebook.

Увидев открывшееся кровотечение, женщина тут же поехала в больницу. Здесь врач безапелляционно в грубых выражениях направил на аборт. Женщина, воспротивившись такому решению доктора, поехала на УЗИ, где оказалось, что ребенок жив, цел и невредим и никакого аборта делать не нужно. С результатами обследования женщина вернулась снова к врачу, но тот, несмотря на результаты анализов и УЗИ, продолжал настаивать на аборте. Женщина настоятельно отказалась и перебралась в другое родильное отделение Одессы, чем, собственно, и спасла жизнь своему малышу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе заключенные устроили бунт и пожар в колонии.