Во Львове "Укрпошта" попала в языковой скандал

Во Львове в одном из отделений "Укрпочты" разгорелся громкий скандал: сотрудница отделения отказалась обслуживать клиента на украинском языке.

Об этом сообщает издание Вголос.

"Это уже переходит все границы. Я пришла на отделение "Укрпочты" получать пакет. Меня в очередной раз обслуживали на русском языке. Тогда я попросила эту работницу разговаривать со мной на государственном языке, на что получила ответ, что "никагда такова нэ будет". Она меня направила к другой работнице, которая разговаривает на украинском языке. Тогда я обратилась к руководству этого отделения "Укрпочты". Я спросила начальницу отделения, почему она не проведет воспитательную беседу со своей подчиненной относительно того, какая у нас государственный язык. Я напомнила работникам "Укрпочты", что у нас уже действует закон о языке, а потому в государственной компании обязаны обслуживать клиентов на украинском, на что это почтальон мне заявила, "что поздно уже". Работники "Укрпочты" откровенно издеваются над украиноязычными во Львове", - рассказала изданию потерпевшая.

Отмечается, что оскандалившаяся сотрудница часто издевается над своими коллегами. Кроме того, известно, что она приехала во Львов с "Навароссии". На вопрос пострадавшей, где это, работница государственного учреждения сказала, что "в России".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе произошел скандал из-за русского языка в детсаду.