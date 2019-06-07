Боевики обстреляли жилую многоэтажку на Донбассе: опубликованы фото

В четверг, 6 июня, боевики обстреляли жилую многоэтажку в Майорске. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"6 июня в 5 утра вооруженные формирования РФ со стороны оккупированной Горловки совершили обстрел н.п. Майорск из стрелкового оружия", - уточняют военные.

В результате обстрела в двух соседних квартирах оказались поврежденными окна комнаты, смежной и внешней стены, из-за попадания пули калибра 12,7 мм.

Как сообщал "Апостроф", ночью на пятницу, 7 июня, боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новолуганского, в результате чего двое бойцов погибли и 11 получили боевые травмы и ранения различной тяжести. Отметим, что изначально сообщалось о 8 пострадавших. Их эвакуировали в госпиталь.