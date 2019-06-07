Крупные потери ВСУ на Донбассе: появились новые данные о пострадавших

Днем в пятницу, 7 июня, в госпиталь поступили еще трое украинских военнослужащих, которые пострадали во время обстрела боевиков в районе Новолуганского.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"По состоянию на 16.00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций объединенных сил вблизи Новолуганского", - говорится в сообщении.

Напомним, что ночью на пятницу, 7 июня, боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новолуганского, в результате чего двое бойцов погибли и 11 получили боевые травмы и ранения различной тяжести. Отметим, что изначально сообщалось о 8 пострадавших. Их эвакуировали в госпиталь.

Как рассказал начальник военного госпиталя полковник медицинской службы Павел Пилипенко, четверо военнослужащих поступили с обломочными ранениями конечностей, туловища и касательными ранениями. Еще четверо – с боевыми акубаротравмами.

Как ранее сообщал "Апостроф", 4 июня на линии разграничения на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ: боевики из ПТУР выстрелили в грузовик, перевозивший продукты.