На Донбассе произошел мощный взрыв: первые подробности и фото с места ЧП

На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор с двумя людьми.

Об этом сообщил заместитель главы Луганской ВГА Юрий Клименко в Facebook.

"Буквально два часа назад трактористы, которые работали на поле между г. Попасна и с. Новозвановка подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители с. Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них, еще и контузия", - написал он.

По его словам, сейчас они находятся в хирургическом отделении Попаснянской ЦРБ и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики обстреляли жилую многоэтажку на Донбассе.