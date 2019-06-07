Разгорелся скандал вокруг одного из старейших кинотеатров Киева: фото и видео

7 июня в кинотеатре "Киев" муниципальные службы начали инвентаризацию и обследование здания, чтобы избежать незаконного уничтожения или повреждения имущества.

Как сообщает "Официальный портал Киева", в апреле-мае 2019 года бывший арендодатель кинотеатра незаконно препятствовал доступу к зданию комиссии.

На сайте говорится, что за охрану памятника архитектуры местного значения, а также за деятельность кинотеатра отвечает балансодержатель - КП "Киевкинофильм". Именно против этого предприятия по факту недопуска составлены соответствующие акты.

В ближайшее время кинотеатр продолжит свою работу в обычном режиме, а зрителям, купившим билеты на сегодня, обещают вернуть деньги.

Во время сегодняшней проверки вход на второй этаж кинотетатра заблокировали работники Муниципальной стражи, которые не пускали сотрудников кинотеатра внутрь. Активисты и коллектив кинотеатра считают это рейдерским захватом.

Как известно, конкурс на аренду столичного кинотеатра "Киев" состоялся 15 апреля 2019 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ТРЦ "Караван" в Киеве переформатируют в аутлет.