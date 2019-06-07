Военные Путина устроили "гетто" у популярного пляжа в Севастополе: опубликовано видео

Оккупанты из Министерства обороны РФ закрыли для местных жителей и туристов часть пляжа в Севастополе (оккупированный Крым), огородив территорию колючей проволокой.

Видео было опубликовано Facebook-сообществом под названием "Роисся-24"

"Забыли уже, как вас заставляли стихи Леси Украинки на несуществующем украинском языке в школе учить, смотреть фильмы про Голодомор и есть западное мороженое без ГОСТов, зато с ГМО", - иронизируют авторы поста.

В ролике мужчина в плавках жалуется, что отдыхать ему с ребенком приходится у огороженной колючей проволокой территории бывшего пляжа. Отмечается, что часть популярных в городе пляжей была фактически аннексирована Минобороны РФ.

"Постепенно, как гетто, сначала забор маленький, потом повыше, потом калиточка, а потом колючая проволока", - рассказывает коллаборационист, незаконно назначенный "депутат Заксобрания" Севастополя.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были выложены новые фото пустующих пляжей оккупированного Крыма. Снимки демонстрируют пустой пляж "Солнышко" в Евпатории, который ныне находится в ужасающем состоянии.