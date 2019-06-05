Когда-то здесь были толпы туристов: в сети показали унылые фото известного пляжа в Евпатории

В сети были выложены новые фото пустующих пляжей оккупированного Крыма, в этот раз снимки демонстрируют пустой пляж "Солнышко" в Евпатории, который ныне находится в ужасающем состоянии.

Фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25% у себя в Twitter-аккаунте.

Она отметила, что до аннексии полуострова Россией, "Солнышко" был крайне популярен у туристов.

"Пляж "Солнышко", Саки-Евпатория. А когда-то раньше это был самый посещаемый пляж", - пишет автор публикации.

На фото можно увидеть полуразрушенную инфраструктуру пляжа, облупленные лавочки и заброшенную детскую площадку. Людей на туристическом объекте нет вообще, что просто необъяснимо для начала курортного сезона в Крыму.

Как сообщал "Апостроф", ранее жители оккупированного Россией Крыма в Коктебеле выразили возмущение поведением местных "властей", которые закрыли им проход к морю.