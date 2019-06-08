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Не ест тюремной еды: фото и видео жизни Зайцевой в СИЗО

суббота, 08 июня 2019, 22:38
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Фото: Татьяна Доцяк\Facebook

Стало известно, как виновнице аварии на улице Сумской в Харькове Елене Зайцевой живется в Харьковском СИЗО.

Об этом сообщает "Крапка".

Как оказалось, Зайцева, до сих пор не ест тюремной еды и питается тем, что ей передают родственники.

"Зайцева больше интересуется классикой и женскими романами. В основном книги ей приносят родители. Из последнего, что она брала у нас, это "Волки Лозарга" Жюльетты Бенцони, "Незабудка" Элизабет Лоуэлл и много разных произведений Дарьи Донцовой", – рассказала журналистам библиотекарь Ирина Петровна.

В камере есть небольшой телевизор, стол для еды с электрочайником, умывальник.

Также в ней есть санузел, душ и биде. В углу душевой – цветные тазики для стирки. Также на этаже есть общий душ для всех девушек.

Как сообщал "Апостроф", ранее было принято жесткое решение по автошколе, где училась Зайцева.

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