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Это уже слишком: в сети обсуждают новые детали дела по ДТП с Зайцевой в Харькове

суббота, 04 мая 2019, 07:53
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Правоохранители уже успели закрыть уголовное производство против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз имени Бокариуса, которых подозревали в предоставлении неправдивых результатов автотехнических исследований по делу трагического ДТП в Харькове с участием студентки Елены Зайцевой.

Об этом написала журналист Татьяна Доцяк в Facebook.

"Полиция уже закрыла уголовное производство по экспертам, которые делали автотехническое исследование по делу Зайцевой-Дронова, из-за отсутствия состава преступления. Только что сообщили в полиции. Адвокат Дронова Сергей Перепелица об этом узнал из СМИ, будет обжаловать через суд", - сообщила она.

В сети тут же стали обсуждать такое решение суда.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат разъяснил, могут ли пересмотреть приговор фигурантки дела о смертельном ДТП в Харькове Елены Зайцевой, защитники которой оформили апелляцию на судебный вердикт. По мнению адвоката, на смягчение приговора осужденной крайне мало шансов.

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