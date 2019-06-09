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​Погибло все живое: на Виннитчине произошло страшное экологическое ЧП, жителей предупредили об опасности

воскресенье, 09 июня 2019, 14:21
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В селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов.

Об этом сообщает Белоцерковская районная администрация.

"В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области во время транспортировки 1 тонны инсектицида "Нурал B" автомобиль перевернулся в приток реки Рось. На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на срочном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС Белоцерковского городского совета принято решение о прекращении водоснабжения в г. Белая Церковь с 23.00. 09.06.2019 в связи с попадания в реку Рось химических веществ, которые могут вызвать отравление людей. Водоснабжение возобновится после проведения исследований воды. В то же время запрещается купание в реке, вылов рыбы и выпас скота на побережье реки.

Так, в результате ДТП, автомобиль мерседес "Спринтер", который перевозил инсектицид "Нурал Д", перевернулся на берегу пруда на притоке р. Рось в с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области.

Необъяснимое количество инсектицида попало в приток р. Рось, на расстоянии около 5,4 км до устья.

В настоящее время проводятся работы органами ГСЧС по изъятию из водного объекта контейнеров с данным препаратом.

РОВР (Региональный офис водных ресурсов реки Рось) сообщил органам ГСЧС, органам местного самоуправления, водоканалам, которые могут попасть в зону возможного загрязнения.

"Просим граждан воздержаться (временно) от общего водопользования русловыми водными объектами на р. Рось (купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, водопой животных, забор воды из водных объектов без применения сооружений или технических устройств)", - подчеркивают в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", жители северной части оккупированного Крыма жалуются на плохое качество воды и засоления почвы.

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