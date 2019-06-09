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​Скорая влетела в отбойник потом в бус: появилось видео тройного ДТП под Киевом

воскресенье, 09 июня 2019, 11:13
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9 июня на дороге на Переяслав-Хмельницкий произошло ДТП с участием двух авто и кареты скорой помощи.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующее видео.

"Столкнулись две машины и Скорая помощь. Одна машина (она в кювете на видео) пошла на обгон и врезалась в скорую, Скорая срикошетила об отбойник в бусик. Видео очевидцев впервые минуты после дтп. Без сильных травм", - говорится в сообщении..

На видео видно, что у автомобиля скорой помощи сильно помят бок.

На месте аварии работала скорая и полиция.

Как сообщал "Апостроф", на въезде в Александрию Кировоградской области произошла авария, в которой погибли трое молодых парней. Еще одна девушка получили тяжелые травмы.

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