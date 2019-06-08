Под Кропивницким в страшном ДТП погибли три человека: видео 18+ и детали трагедии

На в езде в Александрию Кировоградской области произошла авария, в которой погибли трое молодых парней. Еще одна девушка получили тяжелые травмы.

Как сообщил в Facebook Игорь Глущенко, погибшие ехали на мопедах - все они жители Александрии.

Обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранителями.

В комментариях люди пишут, что выжившая девушка рассказывала ехала с парнем по трассе в сторону города, когда прямо в них выскочил мотоцикл со второстепенной дороги.

В свою очередь заместитель главы Кировоградского областного совета Игорь Степура отметил, что все молодые люди ехали на свадьбу в Знаменку.

Видео можно посмотреть по ссылке.

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