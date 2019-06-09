Ученые рассказали о связи секса со смертельной болезнью

Существует множество объяснений, почему половое размножение оказалось так распространено. Одно из самый популярных: секс снижает вероятность потенциально вредных мутаций, которые чаще возникают у видов, размножающихся бесполым путем.

Эволюционные биологи во главе с Фредериком Томасом из Университета Монпелье во Франции выдвинули новую гипотезу, согласно которой половое размножение сокращает количество передаваемых раковых клеток.

В многоклеточных организмах эти клетки-"обманщики" размножаются и используют другие для своего выживания и дальнейшего распространения по организму. Ученые предполагают, что бесполое размножение, возможно, принесло пользу этим клеткам-"обманщикам" - им удалось адаптироваться и обходить иммунные системы организмов. При бесполом размножении такие клетки будут с большой вероятностью передаваться потомству, и рано или поздно уничтожат собственный вид.

Ученые предполагают, что половое размножение понизило риск развития такого типа онкологических заболеваний. Именно поэтому, по мнению исследователей, распространенность полового размножения у эукариот может восходить к первому появлению трансмиссивного рака у первых бесполых многоклеточных организмов.

В поддержку своей гипотезы авторы замечают, что те многоклеточные организмы, которые активно используют вегетативное размножение, выработали специальные механизмы защиты от злокачественных клеток. К примеру, у растений не бывает рака, но строение растительного организма, включающее жесткую клеточную стенку и ограниченную передачу клеток между разными частями, само по себе не способствует развитию злокачественных линий.

Тем не менее, гипотезы генетического разнообразия хорошо объясняют только сохранение полового размножения для тех видов, которые могут размножаться как с участием половых клеток, так и вегетативно. Однако самые сложные организмы (например, млекопитающие), сохранили способность только к половому размножению.

Как сообщал "Апостроф", ученые заявили, что люди слишком часто игнорируют сонливость, хроническую усталость и другие симптомы, даже не подозревая о том, что они могут свидетельствовать о страшной болезни.

По материалам Naked Science и "Вокруг света"