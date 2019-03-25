Ученые назвали первые симптомы рака, которые все игнорируют

Люди слишком часто игнорируют сонливость, хроническую усталость и другие симптомы, даже не подозревая о том, что они могут свидетельствовать о страшной болезни.

К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона.

В частности, ученые собрали контрольную группу из 39 людей в возрасте от 30 до 70 лет, которым был диагностирован рак мозга и расспросили их о том, как они узнали о болезни.

Как рассказали опрошенные, изначально почти все они списывали первые симптомы рака мозга на обычное недомогание или же считали, что стали больше уставать из-за возраста.

Так, одна из женщин рассказала, что в возрасте 50 лет внезапно стала спать среди дня, но посчитала это нормально реакцией организма на старение.

Другой мужчина рассказал, что после 60 лет стал очень сильно уставать во время рутинной работы, такой как мытье посуды, однако просто списывал это на усталость и не подозревал о наличии страшной болезни.

Еще одна женщина в возрасте за 40 стала замечать, что время от времени во время разговора у нее начинал заплетаться язык, но поскольку обычно это длилось не более минуты, она не придавала этому особого значения.

Мужчина, в возрасте за 30 лет, работавший учителем, также рассказал, что долгое время игнорировал синдромы постоянной усталости. Он объяснил, что этому, в частности способствовало и то, что все вокруг жаловались на то, что смертельно устали.

Другая женщина в возрасте за 40 также рассказала, что у нее часто случались дежа вю, после чего она начинала чувствовать посторонние запахи, однако она посчитала свои симптомы слишком необычными, чтобы тревожить из-за них врача.

Как результат, ученым удалось установить, что больные попадали к врачу, когда болезнь уже начинала прогрессировать. В частности, больной либо быстро терял зрение, либо же его госпитализировали с подозрением на инсульт или деменцию.

Часть больных также пришли к врачу после того, как на это настояли их родные.

По материалам Plos.org

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