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"Национальный Корпус" заступился за предпринимателей и объявил войну олигархату в Харькове

понедельник, 10 июня 2019, 19:28
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В субботу, 8 июня в Харькове состоялась потасовка между собственниками торговых мест, полицией и администраций ТЦ "Барабашово", владельцем которого является олигарх Александр Фельдман, на стороне предпринимателей оказались семьи и близкие, а также представители "Нацкорпуса" в Харькове.

Об этом сообщает Telegram-канал BARABASHOVO.INFO.

Представители "Национального корпуса" заявили, что к ним неоднократно обращались за помощью предприниматели "Барабашово" и жаловались на вымогательства администрации. Они рассказывали об угрозах и даже попытках физической расправы с теми, кто отказывался платить "дополнительный взнос" за квадратный метр (100-200 долларов).

Обращения в полицию оказались безрезультатными. За исполнением всего стоит бывший воин АТО с позывным "Испанец", который также курирует незаконную вырубку леса и торговлю наркотиками в аптеках города Харькова.

"Люди многие годы торгуют на территории этого ТЦ, имея на это все законные основания. Но это не аргумент для вооруженных "титушек" Фельдмана: они берут человека и силой вышвыривают на улицу. Мы делаем всё, чтобы этому помешать", - сообщили сторонники партии.

Через несколько часов после того, как произошел конфликт и был сильно ранен один из собственников торговой точки, в СМИ разместили материалы, где представители администрации рынка называют себя пострадавшей стороной. При этом было опубликовано видео с фиксацией силовых действий со стороны охраны Фельдмана и администрации рынка в адрес предпринимателей и активистов.

По словам представителей "Национального Корпуса" ситуация в Харькове – сигнал к будущей полномасштабной войне предпринимателей и патриотов против олигархов и коррумпированных чиновников, которые "годами грабили страну".

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