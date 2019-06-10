Оккупанты в Крыму устроили очередную волну задержаний: фото и видео

В понедельник, 10 июня, в оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски и аресты в домах крымских татар сразу в нескольких районах.

Об этом сообщает ГО "Крымская солидарность".

Как отмечается, "следственные мероприятия" проводятся в Алуште у Эльдара Кантемирова, в селе Малый Маяк Алуштинского района у Руслана Месутова, в селе Строгановка Симферопольского района у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 года). Также сообщается об обысках в домах сына и отца, Ризы и Энвера Омерова в Белогорске и в селе Каменка Симферопольского района.

Энвера Омерова силовики задержали и увезли в неизвестном направлении.

После обыска российские силовики задержали и увезли в отдел ФСБ России в Крыму также Эскендера Сулейманова.

Эльдара Кантемирова увезли из Алушты в село Заречное, по месту прописки, где также происходит обыск.

Кроме того, есть сообщения об обыске в селе Изобильное Алуштинского горсовета в доме главы местной религиозной общины Ленура Халилова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму 30 мая сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали активисток "Крымской солидарности" Мумине Салиеву и Лутфие Зудиеву.