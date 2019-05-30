Оккупанты в Крыму задержали двух активисток: опубликованы фото

В оккупированном Крыму 30 мая сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали активисток "Крымской солидарности" Мумине Салиеву и Лутфие Зудиеву.

Об этом сообщается на Facebook странице "Крымской солидарности".

Как сообщил адвокат Эмиль Курбединов, Мумине Салиевой вменяют статью 20.3 КоАП России – демонстрация запрещенной символики. Данная статья предусматривает административный арест. Салиеву задержали в Бахчисарае.

Ранее в тот же день в Джанкое была задержана Лутфие Зудиева, по той же статье.

Позже стало известно, что обе активистки вышли из здания ЦПЭ через несколько часов и в отношении обеих назначены суды.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму гражданина Украины, который якобы находился в розыске в России.