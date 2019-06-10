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​Потасовка в ТЦ "Барабашово" в Харькове: появились скандальные подробности о стрелявшем и видео

понедельник, 10 июня 2019, 20:45
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Бойцы "Национального корпуса" в ходе конфликта в ТЦ "Барабашово" помимо арматур, колющих предметов, использовали огнестрельное оружие в отношении мирных граждан, предпринимателей и стреляли в журналиста "24 канала" Вадима Макарюка.

Об этом говорится в заявлении администрации ТЦ.

Как видно в опубликованном видео, мужчина открыл огонь по людям, в частности, в сторону журналиста Вадима Макарюка.

По данным пресс-службы администрации, службе безопасности ТЦ удалось выяснить, что мужчина, который на видео стреляет по людям, является активистом "Национального корпуса" и участвовал в ряде партийных мероприятий. В подтверждение опубликованы фотографии с соответствующей символикой.

"Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности стрелявшего. Мы обращаемся в правоохранительные органы, прокуратуру, чтобы остановить беспредел и бандитизм со стороны партии "Национальный корпус", - отмечают в администрации ТЦ.

Администрация "Барабашово" готова содействовать правоохранительным органам в расследовании конфликта, который произошел в пятницу, чтобы все виновные стороны понесли ответственность. Кроме того, служба безопасности сейчас изучает все материалы, в том числе видео, чтобы идентифицировать бойцов Национального корпуса, которые избивали журналиста Вадима Макарюка во время силового конфликта с ветеранами АТО.

"На данный момент Вадиму оказывают медицинскую помощь, он в тяжелом состоянии и не может участвовать в следственных действиях, не может дать показания, поэтому сейчас ищут свидетелей, изучают видео происшествия", - отметили в администрации ТЦ.

Напомним, силовой конфликт произошел 7 июня, группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин, который арендовал предприниматель, ветеран АТО. Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью, администрация рынка вызвала полицию", - сообщила пресс-служба ТЦ.

По данным пресс-службы, представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендатора и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов начали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО с применением арматур, тупых и колющих предметов.

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