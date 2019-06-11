Дожди с запада: актуальный прогноз погоды в Украине, карта

Во вторник, 11 июня в Украине в северных и западных областях ожидаются дожди, температура воздуха при этом ощутимо не снизится.

Об этом сообщается на сайте украинского Гидрометцентра.

Так, осадки в виде дождя с грозами ожидаются в Ужгородской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой области на Западе страны и в Сумской и Черниговской на севере.

Температура воздуха в регионах, где пройдут осадки, составит в среднем 28-31 градус выше нуля.

Там же, где осадков не будет – восточные области, Крым, центральная часть страны и Киев – температура снова вырастет на пару градусов и составит до +34 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в начале июня жители западных регионов Украины пострадали от обильных ливней и шквального ветра, который повалил часть деревьев на тротуары и дороги.Серьезно пострадала Ровненская область, где город Острог практически затопило дождем.