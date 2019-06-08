На Украину обрушились новые мощные ливни со штормом: видео потопа

Жители западных регионов Украины пострадали от обильных ливней и шквального ветра, который повалил часть деревьев на тротуары и дороги.

В социальных сетях активно публикуют фото и видео непогоды, которая, в частности, обрушилась на Тернопольскую и Ровненскую области.

По опубликованным кадрам видно, как дожди размыли дороги. Также видно поваленные от ветра деревья.

В частности, серьезно пострадала Ровненская область. Город Острог практически затопило дождем.

Напомним, что в Херсонской области прошёл сильный ураган, который нанес разрушения домам мирных жителей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ближайшие недели погода в Украине существенно не изменится – продолжится жаркое лето с дождями и грозами.