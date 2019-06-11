Людей спасет Революция ценностей: эксперты представили видение будущего Украины на форуме Ukrainian ID

Лидеры мнений Украины и мира во второй раз собрались в Каневе на Международном экономико-гуманитарном форуме Ukrainian ID, темой которого стала "Революция ценностей".

Как подчеркнула основательница Ukrainian ID, президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная, во время перемен ценности являются фундаментом социального и экономического прогресса.

"Будущее ставит перед украинцами вызовы, которые раньше мы себе не представляли. Изменение климата влияет на экономику всей планеты, существование нас и наших детей. Неравенство в доступе к ресурсам ставит под угрозу перспективы наций. Соблюдение принципов гуманитарной безопасности стало вопросом жизни и смерти. Мы сможем ответить на эти вызовы, если руководствоваться не желанием повышать прибыль или увеличивать политическое влияние, эти вызовы требуют более глубокой, внутренней работы. Работы с нашими ценностями", - отметила Заболотная.

Большой интерес со стороны аудитории стал причиной увеличения программы Форума на два дня - 7 и 8 июня. Участники Ukrainian ID создавали стратегии срочных действий в области экономики, экологии, инфраструктуры, энергетики, образования, технологий, культуры, в вопросах гендерного равенства, развития образования, культуры и туризма.

Форум открыл первый президент Украины Леонид Кравчук. Среди участников Ukrainian ID этого года Ханс-Йозеф Фелл, президент Watch Energy Group, Джон Хербст - член Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах, Алекс Ленартс - посол Бельгии в Украине, Тичо Жупанчич - Госсекретарь правительственного офиса по вопросам развития и политики европейской сплоченности Словении (до 2018 года), Паскаль Гилен - профессор социологии искусства и политики в Антверпенcком научно-исследовательском институте искусств, Надежда Васильева - основатель Digital Transformation Institute, Анатолий Амелин - соучредитель Украинского института будущего, Алексей Рябчин - председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности ВРУ, Мустафа Найем - политик и журналист, Морган Уильямс - президент Американо-украинского делового совета, Норберт Нойхаус - вице-мэр города Трир (Германия), Мелинда Херинг - редактор направления UkraineAlert в Atlantic Council, Петр Рондяк - председатель правления Winner Group Ukraine, Николай Кулеба - уполномоченный президента Украины по правам ребенка, Патриция Шморгун Гаврилишин - соучредитель Фонда семьи Богдана Гаврилишина, Дмитрий Бондаренко - гендиректор группы компаний ЛИГА, Евгений Глибовицкий - эксперт по долгосрочным стратегиям, Анна Немцова - корреспондент The Daily Beast, Владимир Балин - первый вице-президент Украинского транспортного союза, Сергей Бабак - куратор образовательного направления Украинского института будущего, предприниматель Евгений Уткин, художник Александр Ройтбурд, политтехнолог Екатерина Одарченко и еще более 300 лидеров мнений, политиков, общественных активистов.

Эксперты обсуждали такие вопросы развития Украины: преобразование транспортной инфраструктуры и энергорынка в драйверы экономики, перспективы Украины как туристического центра Европы, достижение гендерного равенства, стратегия развития зеленой энергетики, достижения высоких показателей гуманитарной безопасности страны и минимизации коррупции.

Частью Форума стал благотворительный фестиваль современной музыки, поэзии и арта на берегу Днепра Sheva Fest.

Среди главных задач мероприятия - привлечение внимания государства и инвесторов к строительству Шевченковского культурного центра, работы по возведению которого начались 35 лет назад.

Специальным гостем стал двукратный обладатель премии GRAMMY, оперный певец Анатолий Кочерга, который дал концерт в недостроенном зале центра. Молодые поэты представили видео-антологию современной поэзии Римова, а в галерее "ЧервонеЧорне", в музее Шевченко проводили выставку художников, среди которых работы Ольги Рондяк - известной украинской-американской художницы.

В рамках Форума состоялась церемония награждения Ukrainian ID Awards. Ее лауреатом посмертно стала Екатерина Гандзюк за несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство. В прошлом году лауреатом премии стал режиссер Олег Сенцов, которого Россия незаконно удерживает в неволе.

Результатом работы "Украинского Давоса" будет издание Конституции ценностей - "Библии Нового времени, которая станет ориентиром для человечества, написанным в духовном сердце Украины", как назвала ее Наталья Заболотная.

"Мы продолжаем наш путь и приглашаем к диалогу всех, кто готов менять будущее Украины и мира, всех, кто разделяет наши ценности и готов осуществить смелую революцию, в которой нуждается наша цивилизация", - отметила президент Ukrainian ID.